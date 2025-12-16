DOLAR
Eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. İhmal İddiasıyla Hakim Karşısında

Kayseri'de Develi'de yaşanan olayla bağlantılı ihmali iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:46
Dava süreci ve olayın ayrıntıları

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen ve veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla bağlantılı olarak, hakkında ihmal iddiası bulunan dönemin İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. hakim karşısına çıktı.

Olayın devamında, Bozlağan’ı şehit eden iki terörist tarafından gasbedilen araçla 1 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda iki emniyet mensubu yaralanırken, iki teröristten biri kendini patlattı; diğeri ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, savcılık mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gelişmelerin takip edilmeye devam edeceği belirtilirken, yargı sürecinin tamamlanması bekleniyor.

