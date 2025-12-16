Eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. İhmal İddiasıyla Hakim Karşısında

Dava süreci ve olayın ayrıntıları

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen ve veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla bağlantılı olarak, hakkında ihmal iddiası bulunan dönemin İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. hakim karşısına çıktı.

Olayın devamında, Bozlağan’ı şehit eden iki terörist tarafından gasbedilen araçla 1 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda iki emniyet mensubu yaralanırken, iki teröristten biri kendini patlattı; diğeri ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, savcılık mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gelişmelerin takip edilmeye devam edeceği belirtilirken, yargı sürecinin tamamlanması bekleniyor.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE VETERİNER TEKNİKERİ MİKAİL BOZLAĞAN'I ŞEHİT EDEN EDEREK, GASP ETTİKLERİ ARAÇLA ANKARA’DA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YÖNELİK GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRISINDA İHMALİ OLDUĞU İDDİASIYLA YARGILANAN DÖNEMİN İL JANDARMA KOMUTANI YÜKSEL YİĞİT HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.