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Adana'da Ölümcül Kazanın Sürücüsü Yargılanmaya Devam Ediyor

Adana'daki ölümlü kazada tutuklu sanık İzzet Sefa R.'nin yargı süreci devam ediyor; 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:56
Adana'da Ölümcül Kazanın Sürücüsü Yargılanmaya Devam Ediyor

İzzet Sefa R.'nin Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne ve kendisinin yaralanmasına neden olan tutuklu sanık İzzet Sefa R. hakkında yargılama sürüyor. Mahkeme, sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Duruşmaya Katılım

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya sanık İzzet Sefa R., tanık C.H. ve taraf avukatları katıldılar. Tanık C.H., olay gününde sanığın bir restoranda alkol alarak vakit geçirdiğini ifade etti.

C.H., "Olay günü 3 kadın ve 3 erkek misafir geldi. Hepsi alkol aldı. Kazaya sebebiyet veren sanık, masadan bir kadına eşlik edeceğini söyledi. Kadın, birlikte çıkmayı önerse de sanık kendi aracı ile geleceğini belirtti," şeklinde konuştu.

Sanığın Savunması

Sanık İzzet Sefa R. ise, "Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polise teslim oldum. Üniversite öğrencisiyim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun ağırlığını, mevcut delil durumunu ve adli kontrol tedbirinin yeterli olmadığını belirterek, İzzet Sefa R.'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

21 Nisan 2024'te Adana'nın Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İzzet Sefa R., kullandığı otomobille Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in idaresindeki motosiklete ve ardından Yakup C. isimli şahsın aracına çarparak kaza yapmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybederken, Yakup C. yaralanmıştı.

22 Nisan 2024'te tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarıyla ilgili iddianame kabul edilmiştir.

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