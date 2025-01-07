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Adana'da Ölümlü Kaza: 2 Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 2 sürücüye ölüm ve yaralanmaya neden olmaktan dava açıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:05
Adana'da Ölümlü Kaza: 2 Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da Ölümlü Kaza Davası Başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen tragik bir kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada sorumlu olduğu belirtilen elektrikli bisiklet ve otomobil sürücüleri hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Süleyman Vahit Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddianameye göre, üç çocuğunun bulunduğu elektrikli bisikleti kullanan E.D. (32), Karataş yolu yönüne doğru manevra yaptığı sırada kendisiyle aynı istikametten gelen H.T. (54) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda elektrikli bisikletin sürücüsü E.D. ile kızları M.D. (4) ve A.D. (5) yaralanırken, diğer kızı G.D. (13) hayatını kaybetti.

Kazanın Nedeni ve Mahkeme Süreci

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın oluşumunda elektrikli bisiklet sürücüsü E.D.'nin asli kusurlu, otomobil sürücüsü H.T.'nin ise tali kusurlu olduğu vurgulandı. Olay inceleme raporları, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını ortaya koydu. Sanıklar E.D. ve H.T.'nin 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılaması önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlatılacak.

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