Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Adana'nın Çukurova İlçesinde Orman Yangını

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Fadıl Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve bölgedeki ormanlık alanı etkisi altına aldı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Yangın söndürme helikopterleri ve arazözler, yangın bölgesine yönlendirildi.

Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor. Yangının büyümesini önlemek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirler alınıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.