Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesi Hamdilli ve Dokuztekne mahalleleri arasında, Çamdan mevkisinde meydana gelen yangın, makilik alandan ormanlık alana sıçradı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktığı bildirildi.

İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hemen müdahale için helikopter ve arazözlerle sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, yangının büyümesi sonucu yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Ekipler, aynı zamanda yangının ortasında kalan bir vatandaşa ait traktörü de kurtarmayı başardı.

Bölgenin kaymakamı Ramazan Kurtyemez de, söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek için olay yerine gitti. Yangın, hem havadan hem de karadan gerçekleştiren müdahaleler neticesinde kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.