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Adana'da Orman Yangınlarıyla Mücadele: Hızlı Eylem ve Teknolojik Destek

Adana'da orman yangınlarıyla etkili mücadele için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:45
Adana'da Orman Yangınlarıyla Mücadele: Hızlı Eylem ve Teknolojik Destek

Adana'da Orman Yangınlarıyla Mücadele

Adana, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir yöntem geliştirdi. Adana Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, müdürlük bünyesindeki teknolojik altyapının yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Oğuz Avşar Aydın Yangınla Mücadele Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, orman yangınlarıyla ilgili yapılan çalışmalar tanıtıldı. Toplantıda, hızlı haber akışı ve doğru bilgilendirme yapılması için bir araya gelindi.

Orman Varlığı Yüzde 2,3 Arttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, kentteki orman yangınlarıyla ilgili yürütülen kapsamlı mücadeleleri dile getirdi. Etli, kullanılan insansız hava araçları (İHA) ve termal kameralar sayesinde yangınların daha erken tespit edilebildiğini vurguladı.

Yangınların Son Durumu

Şahbazoğulları, geçen yıl Adana ve Osmaniye'de 132 yangın çıktığını, bu yangınlarda toplamda 346 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi. 2024 yılı itibarıyla ise 59 yangın meydana geldi ve 125,18 hektar alan kaybı yaşandı.

Altyapı ve Eğitim Çalışmaları

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, 1,991 personeli, 109 hizmet aracı, 74 arazöz ve 28 su ikmal aracı ile etkin bir yapı hazırladı. Ayrıca, orman yangınlarının çıkmasını önlemek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleyerek 6,937 kişiye eğitim verdiklerini belirtti.

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