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Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımında İlerleme Sağlandı

Adana'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:28
Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımında İlerleme Sağlandı

Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Adana'da depremler sonucunda orta hasar alan ve güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 20'sinin yıkımı başarıyla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden ciddi şekilde etkilenen 3 bin 297 binanın yıkımının tamamlandığını belirtti.

Orta hasarlı binaların yıkım sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Alan, "Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 20'si tamamlandı. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." dedi.

Hasarsız Binalar ve Ek Süre

Alan, kent genelindeki incelemelerde 315 bin 58 binanın hasarsız olarak tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca, evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliği için başvurusu süresini kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini anımsatarak, başvuruların 21 ve 22 Kasım tarihlerinde alınacağını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde...

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı.

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde...

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı.

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