DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.078.414,22 0,44%

Adana'da Otoyol Kenarında Darbeden Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Adana'da iki genci darbeden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 10:10
Adana'da Otoyol Kenarında Darbeden Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Adana'da Darbe Olayı: Zanlı Serbest Bırakıldı

Adana'da, 12 Haziran tarihinde otoyol kenarında iki genci darbeden şüpheli İ.E. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu kenarında meydana geldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D. (17) ve A.T. (22) isimli gençlere yönelik darp olayıyla ilgili olarak 12 Haziran'da İ.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe çıkarılan İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaşanan olayın ardından, medyada ve sosyal medyada maruz kalan gençlere yönelik şüpheli İ.E.'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum, Yaz Aylarında Turistlerin Yeni Gözdesi Oluyor
2
Hacılar, Osmanlı Mirası Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni Ziyaret Etti
3
Zerzevan Kalesi'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Coşkusu
4
Adıyaman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto
5
Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı
6
Rip Akıntısında Panik Yapmadan Kıyıya Paralel Yüzün Uyarısı
7
Erzurum'da Aileler 'Dijital Detoks' Kampında Bir Araya Geldi

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!