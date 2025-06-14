Adana'da Otoyol Kenarında Darbeden Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Adana'da Darbe Olayı: Zanlı Serbest Bırakıldı

Adana'da, 12 Haziran tarihinde otoyol kenarında iki genci darbeden şüpheli İ.E. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu kenarında meydana geldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D. (17) ve A.T. (22) isimli gençlere yönelik darp olayıyla ilgili olarak 12 Haziran'da İ.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe çıkarılan İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaşanan olayın ardından, medyada ve sosyal medyada maruz kalan gençlere yönelik şüpheli İ.E.'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.