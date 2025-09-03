DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Adana'da polis kovalamacası: 9 yaşındaki bisikletliye çarpan plakasız araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Adana'da polis kovalamacası sırasında plakasız aracın çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı; 2 şüpheli yakalandı, araçta silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:50
Adana'da polis kovalamacası: 9 yaşındaki bisikletliye çarpan plakasız araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Adana'da polis kovalamacası: 9 yaşındaki çocuğa çarpan araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız hafif ticari araç kaçarken, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kovalamaca ve çarpma anı

Ekipleri fark eden araç sürücüsü kaçışa geçince, sokakta bisiklet süren çocuğa çarpıp yoluna devam etti. Çarpma sırasında çocuk yaralanırken, aracın çocuğu aracın altında bırakmaktan son anda kurtarması görüntülere yansıdı.

Yakalanma ve ele geçirilenler

Kovalamaca sırasında araç, 5 otomobil ile bir elektrik direğine çarptı. Çevreleri sarıldıktan sonra araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Tedavi ve soruşturma

Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, çocuğun aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ortaya koyuyor.

Adana'da polis ekiplerinden kaçarken 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan hafif ticari araçtaki 2...

Adana'da polis ekiplerinden kaçarken 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
2
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
3
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
4
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
5
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
6
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor
7
Ofek-19 yörüngede: İsrail'in yeni gözlem uydusu veri göndermeye başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter