Adana'da polis kovalamacası: 9 yaşındaki bisikletliye çarpan plakasız araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Adana'da polis kovalamacası: 9 yaşındaki çocuğa çarpan araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız hafif ticari araç kaçarken, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kovalamaca ve çarpma anı

Ekipleri fark eden araç sürücüsü kaçışa geçince, sokakta bisiklet süren çocuğa çarpıp yoluna devam etti. Çarpma sırasında çocuk yaralanırken, aracın çocuğu aracın altında bırakmaktan son anda kurtarması görüntülere yansıdı.

Yakalanma ve ele geçirilenler

Kovalamaca sırasında araç, 5 otomobil ile bir elektrik direğine çarptı. Çevreleri sarıldıktan sonra araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Tedavi ve soruşturma

Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, çocuğun aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ortaya koyuyor.

