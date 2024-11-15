Adana'da PTT Çalışanına Zimmetten 12 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da Zimmet İddiasıyla Yargı Süreci Başladı

Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından 785 bin 560 lira zimmetine geçirdiği iddialarıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi B.T., 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Sanık hakkında, "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya katılan sanık B.T. ile birlikte Yüreğir Merkez PTT Müdürü tanık R.A. ve taraf avukatları yer aldı. Olay tarihinde Akıncılar PTT Şubesi'nde görevli olduğunu belirten B.T., borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini ve psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti.

B.T. savunmasında, "Aldığım maaş yüzünden zor geçiniyordum. Bu nedenle psikolojik rahatsızlıklarım oluştu. Olay günü bir anlık boşluğa düşerek gişedeki paraları hesabıma gönderdim. O gün ağır ilaç kullanıyordum, bu yüzden ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Tanık İfadeleri ve PTT'nin Şikayeti

Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A. ise olay günü sanığın gişesinde fazladan para tespit ettiğini belirterek, "Normalde böyle bir şubenin gişesinde bu kadar nakit paranın bulunmaması gerekirdi. Sanığın gişedeki parayı kendi hesabına gönderdiğini anladım" ifadelerini kullandı. PTT'nin avukatı, sanık hakkında şikayetçi olduklarını da sözlerine ekledi.

Mahkemenin Kararları

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına, Yüreğir PTT Müdürlüğüne gerekli belgelerin talep edilmesine ve sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Duruşma ise ertelendi.

İddianame Bilgisi

B.T.'ye yönelik hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanığın 24 Temmuz'da tutuklandığı ve zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.