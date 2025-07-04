Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Adana'da Görevi Başında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Anıldı

Adana'da, görevi başında beyin kanaması geçiren polis memuru Sinan Doğan (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği’nde görevli olan Doğan, 27 Haziran tarihinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde kumar ihbarı üzerine baskın yapılan bir kahvehanede rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Sinan Doğan için Asri Mezarlığı’nda bir tören düzenlendi. Ailesinin gözyaşları arasında gerçekleşen törende, Doğan'ın 8 yaşındaki kızı Aysina, babasının polis kepini takarak duygu dolu anlar yaşattı.

Cenaze namazı, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırıldı ve Doğan için dua edildi. Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile diğer yetkililer de katıldı.

Törenin tamamlanmasının ardından, polis memuru Doğan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine gönderildi. İlk olarak Kışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

Buradaki törene Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve çok sayıda emniyet mensubu ile vatandaşlar katıldı. Sinan Doğan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Sinan Doğan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Sinan Doğan için Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.