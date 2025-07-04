DOLAR
39,84 -0,03%
EURO
46,94 -0,21%
ALTIN
4.272,64 -0,33%
BITCOIN
4.326.909,58 1,17%

Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Adana'da beyin kanaması geçiren polis memuru Sinan Doğan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 15:22
Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Adana'da Görevi Başında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Anıldı

Adana'da, görevi başında beyin kanaması geçiren polis memuru Sinan Doğan (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği’nde görevli olan Doğan, 27 Haziran tarihinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde kumar ihbarı üzerine baskın yapılan bir kahvehanede rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Sinan Doğan için Asri Mezarlığı’nda bir tören düzenlendi. Ailesinin gözyaşları arasında gerçekleşen törende, Doğan'ın 8 yaşındaki kızı Aysina, babasının polis kepini takarak duygu dolu anlar yaşattı.

Cenaze namazı, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırıldı ve Doğan için dua edildi. Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile diğer yetkililer de katıldı.

Törenin tamamlanmasının ardından, polis memuru Doğan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine gönderildi. İlk olarak Kışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

Buradaki törene Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve çok sayıda emniyet mensubu ile vatandaşlar katıldı. Sinan Doğan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis...

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Sinan Doğan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis...

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Sinan Doğan için Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği
2
Türk Teknolojisi İskandinav Savunmasını Güçlendiriyor: Repkon ve Nammo İş Birliği
3
TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı
4
Adana'da Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
5
Kayseri'de Tır, Halk Otobüsü ve SUV Çarpıştı: 8 Yaralı
6
CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul'un Babası Fehmi Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı