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Adana'da ruhsatsız silah baskını: 3 tabanca bir kalaşnikof ele geçirildi

Adana’da yapılan bir operasyonda, ruhsatsız olarak bulunan 3 tabanca ve bir kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:57
Adana'da ruhsatsız silah baskını: 3 tabanca bir kalaşnikof ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde iki ayrı adreste ruhsatsız silahlar tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak bu iki adrese baskın düzenledi. 

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OPERASYONDA KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş ve 3 şarjör ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda Kadir K., Mehmet Reşit K. ve Doğan D. yakalandı. 

operasyon

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 3 kişiden sadece Kadir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

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