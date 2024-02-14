Adana'da ruhsatsız silah baskını: 3 tabanca bir kalaşnikof ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde iki ayrı adreste ruhsatsız silahlar tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak bu iki adrese baskın düzenledi.





OPERASYONDA KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş ve 3 şarjör ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda Kadir K., Mehmet Reşit K. ve Doğan D. yakalandı.





Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 3 kişiden sadece Kadir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi diğer iki şahıs serbest bırakıldı.



