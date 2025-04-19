Adana’da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Adana’da Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FP 0919 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yardımlar Hızla Ulaştı

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan diğer kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor ve yetkililer tarafından kaza nedeni üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.