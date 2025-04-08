Adana'da Servis Minibüsünde Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Servis Minibüsünde Kanlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde yaşanan olayda, bir servis minibüsü içindeki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçaklama olayına müdahale etti.

Olayın Detayları

Yapılan incelemelerde, 22 yaşındaki Mehmet Salih K.'nın, mesai sonrası evine dönmek üzere bindiği servis minibüsünde iş arkadaşı R.H. tarafından tartışma sonucu boğazından bıçaklandığı tespit edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Yakalanıyor

Olayın ardından R.H.'nin mahallenin ara sokaklarına kaçtığı bildirildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışmalar başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.