Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 19 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gezmek için Seyhan Baraj Gölü kıyısına giden ve gölde kaybolan 19 yaşındaki M.A.'yı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, dalgıçlarla gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.



GENÇ ADAM SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki M.A., gezmek amacıyla Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. M.A., serinlemek için göle girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, M.A.'yı göremeyince hemen durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden gölde arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar, gölde yaptıkları detaylı aramalarda M.A.'yı bulmak için seferber oldu. Ancak yapılan ilk aramalardan sonuç alınamadı.



ARAMA ÇALIŞMALARINA GECE ARA VERİLDİ

Arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle geçici olarak durduruldu. Yetkililer, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Ailenin ve çevredeki vatandaşların endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Çevredeki vatandaşlar ve M.A.'nın yakınları, arama çalışmalarının sonucunu merakla bekliyor. Umutlar, genç adamın sağ salim bulunması yönünde. Yetkililer, arama çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini ve her türlü önlemin alındığını belirtti.



GEÇMİŞTE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Seyhan Baraj Gölü'nde daha önce de benzer kaybolma vakaları yaşandı. Bu tür olaylarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların gölde yüzme ve serinleme amaçlı aktiviteler yaparken dikkatli olmaları, can güvenliklerini riske atmadan hareket etmeleri konusunda vurgu yapıldı.