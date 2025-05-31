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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Ara Verildi

Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:33
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Ara Verildi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle geçici olarak durduruldu. 28 Mayıs'ta merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde suya düşerek kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan çalışmalar, sabah saatlerine kadar ara verildi.

Arama faaliyetleri, AFAD koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülmektedir. Çalışmalara, dalgıçların da bulunduğu toplam 90 personel destek vermektedir.

Kaybolan gencin aile üyeleri, sahil kenarında bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını izliyor. Ayrıca, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri de arama çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, bölgede 28 Mayıs'ta kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle göle açılan 6 kişiden 5'ini kurtarmayı başarmış, ancak Emirhan Gürbüz'ün kaybolmasının ardından arama operasyonu başlatılmıştır.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet...

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet...

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

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