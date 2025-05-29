Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kayıp Genç İçin Arama Çalışması

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü bildirilen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları başlatıldı. Olay, bölgedeki bir grup arasında yaşanan talihsiz bir kazanın ardından ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgiye göre, 6 kişilik bir grup tekneleriyle baraj gölünde gezinti yaparken, Emirhan Gürbüz aniden suya düştü. Arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, teknedeki 5 kişiyi güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Yerel Halktan Bilgilendirme

Göl kenarında bulunan vatandaşlardan Samet Kütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu grup her hafta buraya geliyordu. Biz gelmeden 20 dakika önce açılmışlar. Suya düşen kişi için hemen çağrı merkezi arandı ve ekipler buraya geldi," ifadelerini kullandı.

Aramalara Devam Ediliyor

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri takip ederken, Emirhan Gürbüz'ün bulunması için tüm önlemleri alıyor.

Adana'da yaşanan bu üzücü olay, su güvenliğine dair önemli bir hatırlatma olarak öne çıkıyor.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.