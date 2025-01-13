Adana'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:29
Adana'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Adana'da Yolcu Otobüsü Yangını

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Olay Anı

Adana'dan Yalova'ya gitmekte olan Yılmaz Üner yönetimindeki otobüs, içinde 8 yolcu ile birlikte Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı. Olay esnasında otobüs şoförü Üner, alevleri fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekerek yolcularının güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı; ancak yangın sonrası gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının ardından otobüsün kullanılamaz hale geldiği bildirilirken, olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.

Otobüs yolcularının güvenliği için alınan önlemler, büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

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