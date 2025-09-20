Adana'da Şikayet Üzerine Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Adana Çukurova'da şikayet üzerine polis eşliğinde temizlenen evden yaklaşık 11 ton çöp çıkarıldı; atıklar 2 kamyona yüklendi, ev ilaçlandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:58
Adana'da vatandaşların şikayetleri üzerine gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, bir evden 2 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Müdahale, belediye ekipleri tarafından polis eşliğinde yapıldı.

Olayın Detayları

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent Uğur'un evinde atık biriktirdiği gerekçesiyle belediyeye başvurdu.

Başvuru üzerine Çukurova Belediyesi temizlik ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile birlikte adrese giderek çalışmaya başladı. Ekipler evden çıkarılan atıkları sayarak ve taşıyarak uzaklaştırdı.

Çıkarılan Atık ve Son İşlemler

Yapılan temizlikte, 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenilen evde biriktirilen yaklaşık 11 ton çöp 2 kamyona yüklenerek kaldırıldı. Atıkların tahliyesinin ardından evde ilaçlama yapıldı.

Olay, mahalle sakinlerinin başvurusu ve yetkili mercilerden alınan izin sonrası yürütülen koordineli çalışma ile sonlandırıldı.

