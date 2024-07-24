Adana'da Silahla Yaralamaya 12 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Silahla Yaralama Olayı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan tartışmanın sonunda, husumetlisini silahla ağır yaralayan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuksuz sanık M.İ. ile taraf avukatları katıldı.
Husumet Neden Oldu
Cumhuriyet savcısı, sanık ile müşteki S.A. arasında kız kaçırma meselesi yüzünden bir husumet bulunduğunu belirtti. Olay günü, M.İ.'nin müştekinin Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evine gittiğinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşerek S.A.'yı tabanca ile ağır yaraladığı ifadesini verdi.
Sanığın Savunması
Sanık M.İ., olay öncesinde kız kardeşini S.A.'nın yeğeninin kaçırdığını iddia ederek, “Bu konudan dolayı S.A’ya husumet beslemedim. Olay günü Mersin’e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.” şeklinde konuştu.
Mahkeme Kararı
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapse mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına hükmetti.