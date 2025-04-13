Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Adana’nın Kozan İlçesinde Silahlı Kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Tufanpaşa Mahallesi'nde, A.N. ile 31 yaşındaki M.S.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında gerçekleşti.

Kavga Tüfeğe Dönüştü

İki şahıs arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek A.N.'nin tüfekle ateş etmesiyle sonuçlandı. M.S.E. bu saldırı sonucu ağır yaralandı.

Polemis İhbar ile Hızla Olay Yerine Geldi

Olayın ardından çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı M.S.E, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan işlemlerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Polis, kavgadan sonra olay yerinden kaçan A.N. isimli şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı. M.S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.