DOLAR
37,89 0,11%
EURO
42,9 0,84%
ALTIN
3.957,69 -0,01%
BITCOIN
3.155.134,11 0,23%

Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 23:39
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Adana’nın Kozan İlçesinde Silahlı Kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Tufanpaşa Mahallesi'nde, A.N. ile 31 yaşındaki M.S.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında gerçekleşti.

Kavga Tüfeğe Dönüştü

İki şahıs arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek A.N.'nin tüfekle ateş etmesiyle sonuçlandı. M.S.E. bu saldırı sonucu ağır yaralandı.

Polemis İhbar ile Hızla Olay Yerine Geldi

Olayın ardından çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı M.S.E, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan işlemlerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Polis, kavgadan sonra olay yerinden kaçan A.N. isimli şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı. M.S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?
2
Karabük'te AFAD, Duvardan Düşen Yaşlı Adamı Kurtardı
3
Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Denizli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
5
Kırklareli'nde Roman Vatandaşlar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi
6
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!