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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:28
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da Silahlı Kavga Olayı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece yaşanan silahlı kavga, güvenlik kamera görüntüleriyle aydınlatıldı. Tufanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen olayda, 31 yaşındaki M.S.E'nin A.N. tarafından av tüfeğiyle ağır yaralandığı öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.N'nin sokakta tartıştığı M.S.E. ve yanındaki arkadaşına av tüfeğiyle ateş açtığı anlar yer alıyor. Kayıtta, M.S.E'nin arkadaşının A.N'yi durdurmak için taş attığı, ardından zanlının otomobille olay yerinden kaçtığı görülmekte.

M.S.E Hastanede Tedavi Altında

M.S.E, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından kaçan A.N'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürmekte.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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