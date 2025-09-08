Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı — 2 Sanığa Dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada Fuat E. (38) hayatını kaybetti, Bakiye E. (63), Vakkas E. (65) ve komşu Halil V. (35) yaralandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, 1'i tutuklu 2 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

İddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma kapsamında 17 Mart'ta tutuklanan İhsan T. (25) ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası tutuksuz Sadullah T. (45) hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, olay günü sanık İhsan T.'nin boşanma aşamasındaki eşi Emine T.'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E.'nin evine gittiği, eşinin evde olmadığı sırada çocuğunu gösterilmediğini ileri sürerek kayınbiraderi Fuat E., kayınvalidesi Bakiye E. ve kayınpederi Vakkas E. ile tartıştığı ifade edildi.

Sokakta kavgaya dönüşen olayda, iddianamede yer alan anlatıma göre sanık İhsan T. tabancayla Fuat E.'yi öldürdü; Vakkas E., Bakiye E. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V.'yi yaraladı. İddianamede ayrıca sanığın babası Sadullah T.'nin olay sırasında oğluna "hepsini öldür" diyerek azmettirdiği ileri sürüldü.

Sanık İhsan T. hakkında iddianamede şu cezalar talep edildi: Fuat E.'ye yönelik eylem nedeniyle kasten öldürme suçundan müebbet; Vakkas E. ve Bakiye E.'ye yönelik eylemleri nedeniyle iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar; Halil V.'yi yaralaması nedeniyle olası kastla silahla yaralama suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar; ayrıca ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Azmettirici olduğu öne sürülen Sadullah T. hakkında ise iddianamede "silahla kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi.

Olay

İddianameye göre İhsan T., 15 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Emine T.'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E.'nin Demetevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediğini ileri süren İhsan T., kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartıştı. Sokakta devam eden tartışma kavgaya dönüştü ve tabancayla ateş açılması sonucu Fuat E., Vakkas E., Bakiye E. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E. hayatını kaybetti. Olayda silahı kullandığı belirtilen ve olay yerinden kaçan İhsan T., 17 Mart'ta polise teslim oldu. Nöbetçi hakimlikçe İhsan T. tutuklandı, babası Sadullah T. serbest bırakıldı.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.