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Adana'da Silahlı Saldırı: 34 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Barış Y, hastanede yaşamını yitirdi. Zanlılar yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:35
Adana'da Silahlı Saldırı: 34 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 34 yaşındaki Barış Y, park halindeki otomobilinde motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya uğradı. Olay, Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay anında otomobile binen Barış Y'ye, motosikletli saldırganlar tabancayla ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Çalışmaları ve Zanlıların Yakalanması

Silahlı saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışmalarını sürdürerek zanlıların peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda, F.Ü. ve yabancı uyruklu A.A. adlı zanlılar, saklandıkları adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar, adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkarıldılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

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