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Adana'da Soğuk Hava Faciası: Ateşe Yaklaşan İşçinin Kıyafeti Tutuştu

Adana'da soğukta ısınmak için ateşe yaklaşan işçinin kıyafeti tutuştu, arkadaşının yardımıyla yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:59
Adana'da Soğuk Hava Faciası: Ateşe Yaklaşan İşçinin Kıyafeti Tutuştu

Adana'da İş Kazası Anları Güvenlik Kamerasında

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, işçilerin soğuk havadan korunmak için ateş yaktığı sırada korkutucu bir olay yaşandı.

Ateşin etrafında ısınmak isteyen bir işçiyi, kova içinde yanan ateşe fazla yaklaşması sonucu pantolonunun arka kısmı tutuştu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yangın başladığında panikleyen işçi, arkadaşlarından yardım istedi. Hızla yanına gelen biri, işçiyi sakinleştirerek yanan pantolonunu çıkarmasını sağladı. İşçi, ardından yere birikmiş suyun içinde kıyafetini söndürebildi.

Olayda işçinin elinin hafif yaralandığı, ancak durumu genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Bu tür önlenebilir kazaların yaşanmaması için iş güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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