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Adana'da Sulama Kanalına Düşen Motosikletten Acı Haber: Baba Hayatını Kaybetti

Adana'da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu baba yaşamını yitirirken, anne ve oğlu yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 00:20
Adana'da Sulama Kanalına Düşen Motosikletten Acı Haber: Baba Hayatını Kaybetti

Adana Seyhan'da Motosiklet Kazası: Baba Öldü, Anne ve Oğul Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, sulama kanalına düşen motosikletteki baba Yakup K. (22) hayatını kaybetti. Kaza, Karayusuflu Mahallesi'nde gerçekleşti. Kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Yakup K., eşi Güllü (21) ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Ayaz ile birlikte kaza yaptı.

Kaza Anı ve Kurtarma Çabaları

Kazayı gören vatandaşlar, hemen harekete geçerek Yakup K., Güllü ve Muhammed’i sulama kanalından çıkarmayı başardılar. Olay yerine yapılan ihbarların ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Cenaze ve Tedavi Süreci

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar arasında bulunan Yakup K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlu Muhammed Ayaz'ın hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

Bu kaza, Adana’da yaşanan üzücü bir olay olarak kayıtlara geçti ve vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.

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