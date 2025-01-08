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Adana'da Tabancayla İşlenen Cinayetle İlgili 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 3 zanlı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:22
Adana'da Tabancayla İşlenen Cinayetle İlgili 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kavgada Tabancayla Öldürülen Mahmut Ayta'nın Cinayeti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklandı. Olay, 4 Ocak'ta Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ayta (45), husumetli olduğu öne sürülen Mehmet Y. (38) tarafından tabancayla vuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Y.'nin ardından kavgaya karıştığını belirlediği gençler Efecan K. (19) ve Salih Can A. (19)'yı gözaltına aldı. Olay günü, Mahmut Ayta'nın işlettiği kıraathanede çalışan Efecan K, iş yerini kapatıp patronunun evine gitmeye çalışırken, karşı komşusu Mehmet Y'nin elindeki içki şişesini fırlatması üzerine kavga çıktı.

Kavga sırasında Efecan K, kolundan bıçakla yaralanırken, Mehmet Y'nin silahını alarak onun bacaklarından ve karnından vurduğu iddia ediliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Aldığı yaralar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Mehmet Y, tekerlekli sandalyeyle ekip aracına taşındı.

Şüpheliler, savcılıkta yapılan sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 3 zanlı tutuklandı.

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