Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralı, Adam İntihar Etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan üzücü olayda, bir kişi tartıştığı kadını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Serdar Yılmaz (42), bir süre önce boşandığı D.Y. ile olan ayrılığı kabullenemedi. Yılmaz, boşanmanın sorumlusunun D.Y.'nin ilk eşinin annesi H.D. (61) olduğunu düşündü.

Serdar Yılmaz, yalnızca kelimelerin yetmeyeceğini düşünüp H.D.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Alevlenen sözlü atışmanın ardından Yılmaz, H.D.'yi göğsünden vurdu.

Olayın ardından, vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ancak Yılmaz, polisin gelmesini beklemeyerek tabancayı başına dayayıp ateş etti ve intihar etti.

Yaralı D.Y., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, Serdar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.