Adana'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması 27 Eylül'de

Adana'da 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleniyor

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı program detaylarını açıkladı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilecek olan 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programına ilişkin bilgi verdi.

Kanlı, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek herkesi Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak etkinliğe davet etti.

Toplantının MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın başkanlığında gerçekleştirileceğini belirten Kanlı, etkinliğe Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde teşkilatlarının da katılacağını söyledi. Kanlı, organizasyonun Türkiye'nin birlik ve beraberliğine güçlü bir katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Kanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili olarak da bilgi verdi. Yürütülen sürecin açılım ve pazarlık olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisi ile lideri Devlet Bahçeli'nin söylemlerinin oy kaygısıyla şekillenmediğini ifade etti.

Devletin bütçesinden terörle mücadeleye önemli kaynak aktarıldığını hatırlatan Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Eğer terörsüz bir Türkiye olmuş olsaydı 2 trilyon dolar ülkemizin bütçesi içerisinde olmuş olacaktı.' Kanlı, ekonomik sıkıntıların daha kısa sürede aşılacağına dikkat çekerek, telafisi mümkün olmayanın şehitler olduğunu ve şehitlerin fedakarlığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında doğu ve güneydoğuda birçok ili ziyaret ettiklerini belirten Kanlı, bölgede yaşayan vatandaşların da 'Terörsüz Türkiye' sürecinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kanlı, ayrıca Filistin'de yaşananlara değinerek, siyonist İsrail'in Filistin'de bir soykırım yaptığını ve buna devam ettiğini kaydetti.

