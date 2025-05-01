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Adana'da Tır Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Adana'da 2 tırdan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları kayıtlara geçtikten sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:57
Adana'da Tır Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Adana'da Tır Hırsızlığı Olayı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 2 tırdan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir zanlı tutuklandı. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki tırlardan şoförler C.B. ve A.B.'nin cep telefonları ve kişisel eşyaları çalındı.

Emniyet Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Şoförlerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu eylemi gerçekleştiren kişinin, bölgede bir fabrikada çalışan Mazlum B. (40) olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın detayları, zanlıların motosikletle olay yerine gelmesi ve tırların camlarını kırıp hırsızlık yapması ile aydınlatıldı. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 tırdan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 tırdan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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