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Adana'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpışmasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:40
Adana'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adana'da Cip ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 7 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan trafik kazasında cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Cumali Demir'in kullandığı 06 ECB 293 plakalı cip, Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü ile İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişiminde çarpıştı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi ve kazada sürücülerle birlikte 5 yolcu yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın oluş şekli hakkında detaylı bilgi sunmakta.

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

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