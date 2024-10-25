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Adana'da Trafik Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kozan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:20
Adana'da Trafik Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Adana Kozan'da Acı Kaza

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kaza Detayları

Dün Türkeli Mahallesi'nde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan 52 yaşındaki Emine Şimeli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ayrıca Şimeli'nin oğlu Muhammed M. (27) de yaralandı ve onun tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaza Anı

Dün gerçekleşen kaza, Ayberk Arda A. tarafından yönetilen 01 D 6601 plakalı otomobilin, refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed M.'nin kullandığı 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Hem Muhammed M. hem de annesi Emine Şimeli kazada yaralandı.

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