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Adana'da Trafikte Kavga: 3 Kişi Silahla Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 15:16
Adana'da Trafikte Kavga: 3 Kişi Silahla Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan trafik gerginliği, silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü O.Ö. ile traktör kullanıcısı M.Ü. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar, av tüfeği ve tabancayla karşılıklı ateş açtı. Kavga sırasında O.Ö., M.Ü. ve kavgayı ayırmaya çalışan E.K. yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan O.Ö. ve M.Ü.'nün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı....

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı....

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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