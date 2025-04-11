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Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Şehitler için Mevlit Töreni

Adana'da 180. kuruluş yılı şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:08
Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Şehitler için Mevlit Töreni

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu. Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Ramazanoğlu Camisi'nde Mevlit Programı

Program, Ramazanoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Etkinliğe Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı. Din görevlilerinin yanı sıra bir polis memuru da Kur'an okumada yer aldı.

Dua ve İkramlar

Mevlit programında, şehitler için dualar yapıldı ve ilahi ile kasideler okundu. Etkinlik sonunda, katılımcılara cami çıkışında lokma tatlısı dağıtıldı.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit...

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit...

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

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