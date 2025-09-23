Adana'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Buluşması — Yelkenci: Üreten Nesiller

Adana'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' buluşması

Adana'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Buluşmaları' programı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci öncülüğünde Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Modelin uygulanması ve izleme süreci

Yelkenci, geçen yıl uygulamaya konulan modelin eş zamanlı izleme çalışmalarının da başlatıldığını belirtti. Öğretmenlerin geçen yıl en çok zorlandıkları konunun etkinlikleri yetiştirememe olduğunu söyleyen Yelkenci, bu soruna yönelik olarak kitaplara etkinliklerle ilgili zaman planlaması koydurduklarını ifade etti.

Yelkenci, öğretmenlerden yeni bir konuya girerken onunla ilgili prova yapmalarını da istedi.

Üreten nesil ve yapay zekanın yeri

Yelkenci modelin amaçlarını açıklarken, teknolojinin kullanımına dair şu değerlendirmeyi paylaştı:

'Önceki programlar tüketen nesiller yetiştiriyordu, bu programla üreten nesiller yetiştireceğiz. Ama nasıl? Bugün yapay zekanın doğru kullanılırsa ne kadar büyük bir teknoloji olduğunu biliyoruz ama arama motorları gibi kullanırsak o zaman böyle büyük bir teknolojiyi sıradanlaştırıyoruz. Çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, onu üreten ve yöneten nesiller olmasını istiyoruz. O yüzden pasif durumda olan değil teknolojik bilgi ve teknoloji karşısında üreten, yöneten ve bunun ahlaki boyutunu da ihmal etmeyen, insana, doğaya ve canlılara zarar veren değil, onlara fayda üreten teknolojiler üretmelerini, bilgiler geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceri ve değer temelli bir programdır. Ancak şunu unutmayalım ki bu, bilgi ihmal ediliyor anlamına gelmez. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bilgiyi, becerilerle davranışa dönüştürmeyi hedefleyen bir programdır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.'

Etkinlik ve katılımcılar

Toplantıda Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, müdürlük personeli, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

