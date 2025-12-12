Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin sert eleştirilerde bulundu ve komisyonun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Arslan, aynı zamanda ev işçilerinin haklarına dikkat çeken bir törene katıldı.

Ev İşçileri Hikaye Yarışması'nda buluşma

HİZMET-İŞ Sendikası tarafından Emek Konukevi'nde düzenlenen "Görünmeyen Emeğin Hikayesine Kayıtsız Kalma" konulu Ev İşçileri Hikaye Yarışmasının ödül törenine HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda davetli katıldı. Törende, ev işçilerini konu alan kısa film gösterildi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başladı.

Yazmak ve anlatmak üzerine

Törende konuşan Arslan, ön değerlendirmelerde gördüğü özgün hikayelere işaret ederek, "Yazmak çok zordur, konuşmak daha kolaydır. Konuşmak için de yazmak gerekiyor" dedi ve katılımcıların emeğini anlamanın önemini vurguladı.

Ev işçilerinin görünürlüğü ve hak arayışı

Ev işçilerinin toplumda hor görüldüğünü belirten Arslan, "Ev işçileri hor görülüyor. Evini temizletiyor. Ona bir kölelik muamelesi yapıp aşağılıyor ve hor görülüyorlar. Son derece incitici tavırlarla karşı karşıyasınız. Örgütünüz olduğu zaman insanlar sizi tanıyacak" ifadeleriyle, örgütlenmenin ve hakların tanınmasının altını çizdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yıllardır süren itiraz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin değerlendirmesinde Arslan, "Hangi konfederasyon, hangi sendika olduğuna bakmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 70'li yıllardan bu yana serencamına itiraz ediyoruz. Diyoruz ki, bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız" diyerek konfederasyonunun uzun süredir devam eden itirazını yineledi. Arslan, ayrıca "Asgari ücret nasıl belirlenmeli, hangi şartlar, hangi kriterler, dünya örnekleri nedir, bizim ülkemizdeki olup biten nedir, bunların hepsini masada tartıştık. Maalesef 1 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığımız, ilgili bürokrasi, çalışma hayatının muhatapları bizim bu söylediklerimizi duydular ama gereğini yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Mali ve sosyal etkiler ile komisyon yapısı önerisi

Arslan, asgari ücretin yalnızca ücret değil, birçok düzenlemeyi etkilediğini vurguladı: "Maliye Bakanlığı asgari ücrette karşımızda en güçlü direnişi gösteren bakanlık. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücret değil bu ülkede. Yaklaşık 50'den fazla düzenleme var asgari ücrete atıfta bulunan. İşsizlik ödeneğinin taban ve tavanını asgari ücret belirliyor. Cezalar, sosyal yardımlar, bir kısım engelli yardımları ve pek çoğu asgari ücretle ilgili."

Komisyonun biçiminin değiştirilmesi gerektiğini savunan Arslan, önerisini şöyle özetledi: "Çünkü bizim ülkemizde asgari ücretliler özel sektörde çalışıyor. O zaman kamunun düzenleyici rolünün olması gerekiyor. Kriterleri ona göre oluşturacaksak, komisyonun yapısında konfederasyonlar üye sayısınca temsil edilsin. Biz olalım, başkası olmasın demiyorum. Orada ekonomik ve sosyal konfederasyonlar yer alsın. Üye sayısı oranında da temsil edilsin. Kimseyi dışlamıyoruz. Hükümet dışarda kalsın. Kriterleri biz belirleyelim."

Ödüller ve kapanış

Arslan'ın konuşmasının ardından, "Ben Sendikalı Ev İşçisi" adlı hikayeyle yarışmanın birincisi olan Esra Nur Tatar ve dereceye giren diğer yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

