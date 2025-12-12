Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Çay Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ve tutuklama
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde M.A.K isimli şahsa operasyon düzenledi.
Operasyonda şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 parça halinde 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.A.K isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DÜZCE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANARAK, TUTUKLANDI