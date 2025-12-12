DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonda M.A.K. gözaltına alındı; 11 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:25
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çay Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ve tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde M.A.K isimli şahsa operasyon düzenledi.

Operasyonda şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 parça halinde 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.A.K isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANARAK...

DÜZCE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANARAK, TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?