Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Ankara'nın Çamlıdere Çukurören Mahallesi'nde 3 kişi, Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'a ait 4 aracı benzin dökerek yakarken anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:31
Çamlıdere'de 4 araç kundaklandı: O anlar kamerada

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişinin benzin dökerek yaktığı 4 araç güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, kısa sürede bölgeden kaçtı.

Olayın detayları

Elde edilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 şahıs bir otomobille bölgeye geldi. Şahıslardan ikisi araçtan inerek, bir kişi ise gelen otomobilde bekledi.

Şüpheliler, Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'a ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet olmak üzere toplam 4 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Ardından geldikleri otomobile binerek, bölgeden uzaklaştılar.

Hasan Sağlam, durumu derhal itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntüler ve soruşturma

Olay anına ilişkin görüntülerde, şüphelilerin geliş ve kaçış anları ile araçların ateşe verilişi yer alıyor. Yetkililer, kamera kayıtları ve bölgedeki delilleri değerlendirerek faillerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

