MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare

MSB: SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü SDG ile ilgili duruşunu netleştirerek, 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde entegrasyonun birlik hâlinde değil ferdi olarak gerçekleşeceğini belirtti. Bakanlık, SDG’nin ödünleme ve geciktirme çabalarının sonuçsuz kalacağını vurguladı: "SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir".

Basın toplantısı ve açıklamayı yapan yetkili

MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

Terörle mücadele ve saha faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içinde ve ötesinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, "4 PKK’lı terörist teslim oldu" dedi. Ayrıca arazide yürütülen arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun, Menbiç’de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte 732 kilometreye ulaştığı ifade edildi.

Hudut güvenliği ve kaçakçılık verileri

Hudutlarda kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü aktaran Aktürk, dönem içinde (4-12 Aralık) yaşananlara dair şu bilgileri paylaştı: "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalanmış, 2 bin 315 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 863 olmuştur." Ayrıca Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Yerli savunma sanayii ve dış ilişkiler

Aktürk, yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle TSK’nın kapasitesinin güçlendirildiğini belirtti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının yapıldığı ifade edildi.

MSB, ayrıca MKE’nin Azerbaycan’da kurduğu ve yurt dışındaki ilk iştiraki olan "Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)" şirketinin faaliyete başladığını duyurdu. Aktürk, bu vesileyle "Biz bir millet, iki devletiz." ilkesiyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin temelini atan Azerbaycan’ın Millî Lideri Merhum Haydar Aliyev’i, vefatının (12 Aralık) 22’nci yılında rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Deniz kuvvetlerine ilişkin olarak, Açık Deniz Karakol gemisi inşa projesi kapsamında Romanya’ya satılan geminin ardından, daha üstün özelliklere sahip olacak Seferihisar gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek Deniz Kuvvetlerine teslim edileceği kaydedildi.

Görüntüler ve operasyon iddiaları

TSK’nın Suriye’deki intikal görüntüleri üzerinden yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir" ifadesi kullanıldı. Bakanlık, burada asıl olarak dikkat edilmesi gerekenin TSK hareketliliği değil, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleri olduğunu vurguladı.

S-400 ve F-35 süreci

ABD Büyükelçisi Tom Barack’ın S-400 ve F-35 ile ilgili açıklamalarına değinilen açıklamada, "Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir" denildi. Ayrıca, "S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı. F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarla diplomatik temasların sürdüğü ve yaptırım ile engellerin kaldırılması yönünde istişarelerin devam ettiği bildirildi.

Eurofighter tedarikinde son durum

MSB, Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayana kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman’dan 12’şer adet Eurofighter alınmasının planlandığını açıkladı. Katar’dan alınacak uçakların sözleşme imzasını müteakip, Umman’dan tedarik edilecek uçakların ise modernizasyonun ardından ülkeye getirileceği kaydedildi.

Basın bilgilendirme toplantısının ardından Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamaya devam etti.

