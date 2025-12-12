Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven Sağlanacak

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Etkinlik 11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bingöl'e yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmaları

Konuşmasında Bingöl'e yapılan yatırımlara değinen Yılmaz, duble yollar ve Elazığ ile Erzurum bağlantılarının tamamlandığını, kapsamlı bir kentsel dönüşüm yapıldığını, okulların ve hastanelerin yenilendiğini söyledi. Şehir altyapılarının içme suyundan kanalizasyona kadar yeniden inşa edildiğini belirtti.

Yılmaz, geçmişte ulaşılamaz denen bölgelere asfalt yollar götürüldüğünü vurgulayarak, mevcut sağlık yatırımlarını anlattı: şu anda devlet hastanesinin 500 yataklı ve en yüksek şiddetli depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini, hemen yanında ise 250 yataklı bir hastanenin bulunduğunu, böylece bir sağlık kampüsünün oluştuğunu ifade etti.

Yatırım çağrısı ve güven-vurgusu

İş insanlarını Bingöl'e yatırım yapmaya davet eden Yılmaz, Bingöl'ün tanınan bir ürünü olarak burma kadayıfına dikkat çekti ve yapanların yüzde yüzünün Bingöllü olduğunu söyledi. Yılmaz, güvenlik ve huzurun sadece yaşam kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda yatırım ortamını da iyileştirdiğini, geçmişte güvenlik eksikliği nedeniyle sermayenin metropollere göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

Terörsüz Türkiye hedefi

Terörsüz Türkiye hedefinin artık bir devlet politikasına dönüştüğünü belirten Yılmaz, kaynakların israf edilmemesi ve yatırımların insanlara dönmesi gerektiğini vurguladı. Terörün doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyetlerine, kalkınma üzerindeki etkilerine ve can kaybının en büyük maliyet olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla kalıcı huzur ve güvenin tesis edileceğini söyledi.

Milli birlik çağrısı ve emperyalist tuzaklara karşı uyarı

Bölgede uzun yıllardır emperyalist hesaplar yapan ve milleti birbirine düşürmeye çalışanların bulunduğunu söyleyen Yılmaz, bu tuzaklara düşülmeyeceğini, milli birliğin korunacağını ve devletin birlikte savunulacağını belirtti. Emperyalist tuzakların el birliğiyle boşa çıkarılacağı mesajını verdi.

