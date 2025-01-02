Adana'da 'Ütü Kablosu' Silah Olarak Değerlendirildi: 6 Kişiye Hapis Cezası

Adana'da Haciz Zamanı Şok Olay: Ütü Kablosu Silah Sayıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, haciz işlemi sırasında avukat ve icra memuruna darbettiği iddiasıyla 6 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, darp sırasında kullanılan ütü kablosunu yapılan yasal tanımlamalara göre "silah" kabul etti.

Davaya İlişkin Süreç

Olay, 6 Ekim 2022 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sonrası aydınlatıldı. Avukat H.Y. ve icra memuru E.Ç. haciz işlemi için gittikleri tekstil firmasında, iş yeri sahibi M.S. ile diğer sanıkların saldırısına uğradı.

Savcının mütalaasında, iş yeri sahibi M.S.'nin 50 bin lira ödeme teklifinin ardından H.Y.'nin bu tutarın kaydedilmesini ve bazı makinelerin haczedilmesini istediği belirtildi. Bu talebe sanıkların direndiği ve darp eylemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

Mahkeme, sanıkların "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediklerine karar verdi. İlgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereği, sanıklara 5 yıl hapis cezası verildi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Olayın Gelişimi

Olayın meydana geldiği gün, sanıklar M.S., A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B. tutuklanmış fakat sonrasında tahliye edilmişti. İddianame, sanıklara yönelik 2'şer yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile hazırlanmıştı.

Adana'daki bu olay, avukatların ve icra memurlarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.