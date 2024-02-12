Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Şubat arasında kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda 1 kilo 51 gram suni uyuşturucu, 1 kilo 33 gram kenevir, 54 gram kokain, 2 bin 239 uyuşturucu hap, 0,68 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 10 duyarlı terazi, 6 silah ve av tüfeği bulundu.

OPERASYONDA 46 ŞÜPHELİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik birimleri, adreslerdeki 46 şüpheliyi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u nöbetçi hakimliğe gönderildi ve tutuklama kararı verildi, diğerleri adli kontrol koşuluyla salıverildi.