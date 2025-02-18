Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Operasyon

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu, emniyet güçlerinin kararlı mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat tarihinde uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 828 uyuşturucu etkili hap, 258 uyuşturucu hap, 256 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyon sırasında toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, Adana'daki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.