Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Büyük Operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyonun Detayları

Ekipler, merkez ilçeler Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'da şüpheli şahısların yaşadığı evlerde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda dikkate değer miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain operasyonda bulundu. Bu başarılı çalışmalar sayesinde Adana sokaklarında uyuşturucu ticaretine bir darbe daha vurulmuş oldu.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği vurgulanıyor.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Çalışmalarda 5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Çalışmalarda 5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.