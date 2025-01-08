Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Alper S. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için Mıdık Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Evde yapılan aramada toplamda 38,57 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi. Bu tespitlerin ardından şüpheli Alper S., gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.