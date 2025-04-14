Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri kapsamlı operasyonlar neticesinde 40 zanlıyı gözaltına aldı. 6-12 Nisan tarihleri arasında yapılan bu operasyonlar, çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramalarla devam etti.

Yapılan aramalarda 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 uyuşturucu hap, 6 bin 470 uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlar, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılardan 32’si tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonlar, Adana'nın uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer, halkın güvenliği için bu tür operasyonların süreceğini belirtti.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 zanlıdan 32'si tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 uyuşturucu hap, 6 bin 470 uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 zanlıdan 32'si tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 uyuşturucu hap, 6 bin 470 uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.