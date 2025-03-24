Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Sanığa Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin A. ve Yusuf A. hakkında, 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak tarihinde tutuklanan sanıklarla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İki sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, polis ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların poşete gizlenmiş 8,31 gram sentetik uyuşturucusu ile yakalandıkları belirtildi. Ayrıca, evde 112 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildi.

Sanıkların, deşifre olmamak amacıyla kod adları kullandıkları da iddianameye yansıdı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin A. ve Yusuf A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.