Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Sanığa Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanan iki sanık hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:06
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Sanığa Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin A. ve Yusuf A. hakkında, 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak tarihinde tutuklanan sanıklarla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İki sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, polis ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların poşete gizlenmiş 8,31 gram sentetik uyuşturucusu ile yakalandıkları belirtildi. Ayrıca, evde 112 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildi.

Sanıkların, deşifre olmamak amacıyla kod adları kullandıkları da iddianameye yansıdı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin A. ve Yusuf A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı
2
Bursa Orman Fidanlığı'ndan Yılda 2 Milyon Fidan Üretimi
3
Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor
4
Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti
5
Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği
6
Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
7
UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı