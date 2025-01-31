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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'da uyuşturucuyla yakalanan iki sanığa, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:40
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Sanığa Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çantasında eroin ve uyuşturucu hap bulunduran kadın ile onunla birlikte uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen sanık hakkında dava açıldı. Gizem K. ve Mevlüt S. isimli sanıklar, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Soruşturma Tamamlandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla 2 Eylül 2024 tarihinde tutuklanan Gizem K. ve tutuksuz olarak yargılanan Mevlüt S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumu şüpheli buldukları sanıkları Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurduğu ifade edildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Gizem K.'nın çantasında yapılan aramada 86,93 gram eroin ve 52 uyuşturucu hap bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve Gizem K.'nın, uyuşturucu maddeleri Mevlüt S. ile birlikte satın aldığını beyan ettiği vurgulanıyor.

Cezalandırılma Talepleri

Fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ifade edilen sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Tutuklu sanık Gizem K. ile tutuksuz sanık Mevlüt S.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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