Edirne'de 5 Masaj Salonuna Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 15 Gözaltı

Edirne'de 12 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda 5 masaj salonuna baskın yapıldı, 15 şüpheli gözaltına alındı; gizli bölmeler ve zil sistemi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:53
Edirne'de kent merkezinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alınırken, salonlarda fuhuş amaçlı örgütlenme iddialarına ilişkin çok sayıda delil ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, 12 Aralık 2025 tarihinde 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemede işletmelerin faaliyet konusu dışında hizmet sunduğu ve müşterilere fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı belirlendi.

Gözaltılar ve Şüphelilerin Durumu

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, yağma suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca silahla yağma ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan bir kişinin de bulunduğu tespit edildi.

Mağdurlar ve İfadeler

Salonlarda çalışan 23 kadın mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen veya teklif yapılan 19 kişi ise bilgi alma amacıyla ifade verdi. Fuhuş yaptığı değerlendirilen diğer erkek şahısların ifadelerine ilişkin işlemlerin de süreç içinde tamamlanacağı bildirildi.

Aramalar ve Ele Geçenler

İşletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklar ele geçirildi. Ayrıca bazı salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı kurulan zil sistemi tespit edildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen safhalarında elde edilen deliller doğrultusunda ilave işlemler yapılacağını açıkladı.

