Sakarya Serdivan'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki esnaf arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 01:07
Olayın Detayları

Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oyun salonu girişinde, tekel bayii işleten esnaf ile oyun salonu işletmecisi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, tekel bayii işleten şahsın yanında çalışan kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda iki kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Sonuç

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Soruşturma

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor. Olay yerinde delil incelemesi yapılırken görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor.

